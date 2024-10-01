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Стрейнер для кастрюли, «Проотель», сталь нержавеющая, 18 см, металлическая - фото 1

Стрейнер для кастрюли, «Проотель», сталь нержавеющая, 18 см, металлическая

Артикул: CH-058-784
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота180 мм
  • Диаметр320 мм
  • Вес0,570 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

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