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Блюдце «Трианон», диаметр 160мм - фото 1

Блюдце «Трианон», диаметр 160мм

Артикул: CH-062-576
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота15 мм
  • Диаметр160 мм
  • Вес0.210 кг
  • Материалстекло
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке48 шт

Отзывы

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Товар в корзине

Блюдце «Трианон», диаметр 160мм
Блюдце «Трианон», диаметр 160мм
от 220
В корзине

С этим товаром покупают