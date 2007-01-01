Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Полубарный Бриф DD велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Полубарный Бриф DD велюр серый
14 оценок
7 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Полубарный Бриф DD велюр серый - фото 1Стул Полубарный Бриф DD велюр серый - фото 2Стул Полубарный Бриф DD велюр серый - фото 3Стул Полубарный Бриф DD велюр серый - фото 4

Стул Полубарный Бриф DD велюр серый

Артикул: CH-080-578
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Бриф DD привлекает с первого взгляда своим лаконичным и в то же время выразительным дизайном. Обивка из мягкого износостойкого велюра добавляет уют и теплоту, а округлая форма спинки и сиденья не только эстетична, но и обеспечивает комфортную посадку. Благодаря слегка изогнутой спинке, стул поддерживает естественную посадку. Мягкое сиденье на прочном стальном каркасе позволяет удобно расположиться, а перекладина для ног служит надежной опорой и делает посадку ещё более комфортной. Прочные чёрные ножки из стали обеспечивают уверенную устойчивость и выдерживают нагрузку до 120 кг, сохраняя при этом лёгкость внешнего облика. На концах ножек предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и защищают напольное покрытие от царапин. Благодаря возможности стопировки, стулья удобно хранить и перемещать, что особенно актуально для заведений с высокой проходимостью. Бриф DD — удачный выбор как для дома, так и для коммерческих пространств. Он отлично подойдёт для кухни, барной стойки, обеденной зоны, а также кафе, ресторанов и лаунж-пространств, где важны и эстетика, и функциональность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья680 мм
  • Высота посадочного места 680 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасасталь
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки210 мм
  • Вес упаковки14.40 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Габариты упаковки для логистики970
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Клето с подлокотниками, патина золото/ ромб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Клето с подлокотниками, патина золото/ ромб, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена

Стул Клето с подлокотниками, патина золото/ ромб

43
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул Меган велюр пыльно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Меган велюр пыльно-синий

26
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый NEW, серебрянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый NEW, серебрянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый NEW, серебрянный

313
Распродажа
Фотография товара Стул Ника вращающийся велюр пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ника вращающийся велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99030
18 490 ₽Оптовая цена

Стул Ника вращающийся велюр пыльно-розовый

26
В наличии 137 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Венера велюр шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера велюр шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49024
13 690 ₽Оптовая цена

Стул Венера велюр шампань

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Одди, велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Одди, велюр коричневый

26
Фотография товара Стул Роза, Modena 4048, Modena Plain 4048, цвет ножек-светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, Modena 4048, Modena Plain 4048, цвет ножек-светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890

Стул Роза, Modena 4048, Modena Plain 4048, цвет ножек-светлый орех

55
Распродажа
Фотография товара Стул Аква, ножки черные, велюр красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аква, ножки черные, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99013
5 690 ₽

Стул Аква, ножки черные, велюр красный

94
Настоящее фото товара Стул Стефан, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Стул Стефан, бежевый

13
Фотография товара Стул Дженна, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дженна, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул Дженна, белый

11

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Jaxton, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Jaxton, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от41 290
Оптовая цена

Стол обеденный Jaxton, коричневый

40
В наличии 33 шт.
Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31
Фотография товара Раздвижной обеденный стол Boddy от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раздвижной обеденный стол Boddy, произведённого компанией ChiedoCover
83 490
Оптовая цена

Раздвижной обеденный стол Boddy

5
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стол обеденный Берк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Берк, произведённого компанией ChiedoCover
от114 390
Оптовая цена

Стол обеденный Берк

133
Фотография товара Стол Лофт-7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лофт-7

39
Фотография товара Стол деревянный Оригон дуб горный / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Оригон дуб горный / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
18 590
Оптовая цена

Стол деревянный Оригон дуб горный / черный матовый

36
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный OSLO NEW, 120*80, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный OSLO NEW, 120*80, белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 99036
19 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный OSLO NEW, 120*80, белый

26
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Эльфи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Эльфи, произведённого компанией ChiedoCover
от6 89031
9 890 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Эльфи

14
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Стеффи, стеклянная столешница от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Стеффи, стеклянная столешница, произведённого компанией ChiedoCover
от8 29044
14 590 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Стеффи, стеклянная столешница

14
Фотография товара Обеденный стол из массива, Ананда ГРЕЙ, 2 метра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стол из массива, Ананда ГРЕЙ, 2 метра, произведённого компанией ChiedoCover
80 090
Оптовая цена

Обеденный стол из массива, Ананда ГРЕЙ, 2 метра

30

Другие товары из раздела стулья для кухни

Распродажа
Фотография товара Стул Eames, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79064
4 890 ₽Оптовая цена

Стул Eames, бежевый

26
В наличии 278 шт.
Настоящее фото товара Кресло Zen 105, произведённого компанией ChiedoCover
22 190
Оптовая цена

Кресло Zen 105

14
Фотография товара Стул Дженни, букле, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дженни, букле, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул Дженни, букле, темно-серый

26
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул Snuc, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Snuc, серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790
Оптовая цена

Стул Snuc, серый

10
Фотография товара Стул Raw Steel от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Raw Steel, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Стул Raw Steel

8
Фотография товара Стул Rom, серый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rom, серый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Стул Rom, серый, экокожа

15
Настоящее фото товара Стул обеденный Bella, бежевый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
31 890

Стул обеденный Bella, бежевый, белый

11
В наличии 63 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19024
9 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), черный

12
New
Фотография товара Стул ГЕММА, цвет H-06 Бежевый, велюр / шампань каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ГЕММА, цвет H-06 Бежевый, велюр / шампань каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул ГЕММА, цвет H-06 Бежевый, велюр / шампань каркас

14
В пути 40 шт.
New
Фотография товара Стул ASTRA 360 град. поворот Желтый Sonic 68 ткань / 7525-132 велюр / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ASTRA 360 град. поворот Желтый Sonic 68 ткань / 7525-132 велюр / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
12 39053
25 890 ₽

Стул ASTRA 360 град. поворот Желтый Sonic 68 ткань / 7525-132 велюр / черный каркас

13
В наличии 18 шт.

Товар в корзине

Стул Полубарный Бриф DD велюр серый
Стул Полубарный Бриф DD велюр серый
7 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Jaxton, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Jaxton, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от41 290
Оптовая цена

Стол обеденный Jaxton, коричневый

40
В наличии 33 шт.
Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31
Фотография товара Раздвижной обеденный стол Boddy от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раздвижной обеденный стол Boddy, произведённого компанией ChiedoCover
83 490
Оптовая цена

Раздвижной обеденный стол Boddy

5
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стол обеденный Берк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Берк, произведённого компанией ChiedoCover
от114 390
Оптовая цена

Стол обеденный Берк

133

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности