Характеристики товара
Описание
Барный табурет Беккет сочетает минималистичный дизайн и мягкий комфорт. Обивка из приятного на ощупь букле в акцентном цвете терракотовый делает модель уютной и современной, легко вписываясь в интерьер кухни, бара или кафе. Лаконичная круглая форма сиденья подчёркивает геометрию и придаёт табурету лёгкий, актуальный облик. Прочная металлическая основа в чёрном цвете обеспечивает отличную устойчивость и выдерживает нагрузку до 120 кг. Удобная опорная перекладина под ноги добавляет комфорта при длительном сидении. Барный табурет мягкий и приятный на ощупь, делая отдых за стойкой ещё более уютным и расслабленным. Идеально подойдёт для современных, лофт и минималистичных пространств. Терракотовый цвет и чёрный металл легко сочетаются с другими элементами мебели, позволяя создавать стильные и гармоничные зоны для общения и отдыха.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина370 мм
- Глубина370 мм
- Высота710 мм
- Ширина сиденья370 мм
- Глубина сиденья370 мм
- Высота до сиденья710 мм
- Высота посадочного места 710 мм
- Вес4.8 кг
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасаЛДСП, металл
- Допустимая нагрузка100
- Цветтерракот
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки690 мм
- Вес упаковки10 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Габариты упаковки для логистики600
- Изделия стопируютсяНет