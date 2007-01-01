Характеристики товара
Описание
Стул полубарный Флорео создан для тех, кто ценит стиль и комфорт в каждом элементе. Мягкая обивка из букле в бежевом оттенке придаёт изделию уютный и современный вид, а изящная форма спинки и сиденья подчёркивает минималистичный характер модели. Чёрные металлические ножки добавляют графичности и лёгкости, создавая эффектный контраст. Удобная полувысокая посадка идеально подходит для кухонных островов, барных стоек и кафе. Округлая спинка поддерживает поясницу, позволяя расслабиться и насладиться беседой. Прочная металлическая основа гарантирует надёжность и устойчивость при ежедневном использовании. Стул Флорео легко впишется в современные интерьеры в стилях сканди, лофт или минимализм. Универсальный молочный цвет и лаконичный дизайн позволяют сочетать его с разными оттенками и материалами, делая его стильным и функциональным элементом вашего дома или заведения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина550 мм
- Высота900 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья655 мм
- Высота посадочного места 655 мм
- Вес16 кг
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасафанера, металл
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки190 мм
- Высота упаковки610 мм
- Вес упаковки16.20 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Габариты упаковки для логистики890
- Изделия стопируютсяНет