Настоящее фото товара Стул полубарный Флорео букле бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Флорео букле бежевый
15 оценок
14 700
Стул полубарный Флорео букле бежевый - фото 1Стул полубарный Флорео букле бежевый - фото 2Стул полубарный Флорео букле бежевый - фото 3Стул полубарный Флорео букле бежевый - фото 4
NEW

Стул полубарный Флорео букле бежевый

Артикул: CH-080-543
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Флорео создан для тех, кто ценит стиль и комфорт в каждом элементе. Мягкая обивка из букле в бежевом оттенке придаёт изделию уютный и современный вид, а изящная форма спинки и сиденья подчёркивает минималистичный характер модели. Чёрные металлические ножки добавляют графичности и лёгкости, создавая эффектный контраст. Удобная полувысокая посадка идеально подходит для кухонных островов, барных стоек и кафе. Округлая спинка поддерживает поясницу, позволяя расслабиться и насладиться беседой. Прочная металлическая основа гарантирует надёжность и устойчивость при ежедневном использовании. Стул Флорео легко впишется в современные интерьеры в стилях сканди, лофт или минимализм. Универсальный молочный цвет и лаконичный дизайн позволяют сочетать его с разными оттенками и материалами, делая его стильным и функциональным элементом вашего дома или заведения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья655 мм
  • Высота посадочного места 655 мм
  • Вес16 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасафанера, металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки190 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Вес упаковки16.20 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики890
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

