Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Высота920 мм
- Высота до сиденья455 мм
- Глубина610 мм
- Вес7,2 кг
- Цветсерый, золотой
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Комплект Такер, 4 белых стула
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Стул Хит 25мм - серебро, велюр серый
Стул Хит 20мм - шампань, арш бежевый
Стул Хит 20мм - золото, корона синяя
Стул Хит 25мм - серебро, рогожка темно-серая Tempo 9
Стул Хит 20мм - золото, велюр желтый
Стул Кьявари дерево, со встроенной подушкой
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Стол Лидер 2, 2400x900
Стол обеденный ВЕНЕЦИЯ М, 1400x900
Стол обеденный ВЕНЕЦИЯ М, 1100x750
Стол ФАВОРИТ-2, 1000x600
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Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
Кресло игровое VIKING-11, синее
Кресло офисное TopChairs Clerk черное
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый
Стул Офисный с пюпитром