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Стул Адамс, золотой, велюр серый

Артикул: CH-049-635
15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Глубина610 мм
  • Вес7,2 кг
  • Цветсерый, золотой
Сделаем стулья на заказ

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Индивидуальный заказ

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