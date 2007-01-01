Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Хит 25, велюр Velutto 12, каркас титан, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 25, велюр Velutto 12, каркас титан
12 оценок
1 84035
2 830 ₽
Стул Хит 25, велюр Velutto 12, каркас титан - фото 1Стул Хит 25, велюр Velutto 12, каркас титан - фото 2Стул Хит 25, велюр Velutto 12, каркас титан - фото 3Стул Хит 25, велюр Velutto 12, каркас титан - фото 4
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Стул Хит 25, велюр Velutto 12, каркас титан производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Хит 25, велюр Velutto 12, каркас титан производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Хит 25, велюр Velutto 12, каркас титан производства ChiedoCover
Хит

Стул Хит 25, велюр Velutto 12, каркас титан

Артикул: CH-082-928
12 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Создать свой стул
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Скидки предоставляются при покупке от 300 штук.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр
  • Цвет каркасачерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

