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Стул Адамс, черный, велюр серый

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Глубина610 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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