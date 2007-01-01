Стулья для концертного зала

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Настоящее фото товара Стул Хит 22мм - белый, шенилл голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 740 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Хит 22мм - белый, шенилл голубой
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 170 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 690 ₽
Оптовая цена
3.9
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Хит 20мм
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4
Стул Хит 25мм
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - хром, кожзам фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
2 040 ₽2 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Хит 25мм - хром, кожзам фиолетовый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Хит 20мм - кожзам
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 150 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка серая, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 440 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка серая
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 690 ₽1 840 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 640 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Настоящее фото товара Секция стульев 01, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Секция стульев 01
Настоящее фото товара Секция стульев 02, произведённого компанией ChiedoCover
30 750 ₽
Оптовая цена
4.1
Секция стульев 02
Настоящее фото товара Секция стульев 04, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Секция стульев 04
Настоящее фото товара "Хит 25мм" с широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 140 ₽
Оптовая цена
4.4
"Хит 25мм" с широким сиденьем
Настоящее фото товара Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Настоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 850 ₽
Оптовая цена
3.7
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Настоящее фото товара Стул Хит 22мм - коричневый, арш коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Хит 22мм - коричневый, арш коричневый
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Новинка
1 690 ₽1 840 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой
Настоящее фото товара Стул Раунд 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул Раунд 20мм
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
1 490 ₽1 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
1 490 ₽1 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Франса бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
1 490 ₽1 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 20мм - золото, Франса бежевый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
1 490 ₽1 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 490 ₽
Оптовая цена
5
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Секция многоместная ИЗО-4
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Секция многоместная ИЗО-3
Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Секция многоместная СМ-3 на балке
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция многоместная СМ-3
Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Секция многоместная Кортес
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 490 ₽
Оптовая цена
5
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 940 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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