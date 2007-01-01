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Настоящее фото товара Стул Адриано, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Адриано, синий
38 оценок
2 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Адриано, синий - фото 1

Стул Адриано, синий

Артикул: CH-030-204
38 оценок
Основные характеристики
  • Длина455 мм
  • Ширина490 мм
  • Высота825 мм
  • Вес5.8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Эргономичная спинка и сиденье из высококачественного пластика, ножки деревянные

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина455 мм
  • Ширина490 мм
  • Высота825 мм
  • Вес5.8 кг
  • Объем0.03 л
  • Количество мест1
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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