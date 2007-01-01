Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Солстик, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Солстик, капучино
13 оценок
2 99035
4 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Солстик, капучино - фото 1Стул Солстик, капучино - фото 2Стул Солстик, капучино - фото 3Стул Солстик, капучино - фото 4
Распродажа

Стул Солстик, капучино

Артикул: CH-069-287
13 оценок
Основные характеристики
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота спинки790 мм
  • Материалпластик
  • Допустимая нагрузка120
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Мастерс, капучино
Фотография товара Стул Мастерс, капучино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Солстик, белый
Фотография товара Стул Солстик, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильное и удобное кресло, с комфортной посадкой. Удобное и практичное кресло с перфорированным орнаментом изготовленное из полипропилена с красителем высокого класса светостойкости, оно не выгорает на солнце.

Стул выполнен из полипропилена армированного стекловолокном, благодаря чему повышается жесткость и надежность изделия. Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота спинки790 мм
  • Материалпластик
  • Допустимая нагрузка120
  • Материал ножекПолипропилен
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Кавагоэ серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кавагоэ серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул Кавагоэ серый, черный

36
Фотография товара Стул барный Ува S какао/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ува S какао/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от40 990
Оптовая цена

Стул барный Ува S какао/ венге

92
Распродажа
Фотография товара Стул Aldo blue / wood от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Aldo blue / wood, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99024
6 490 ₽Оптовая цена

Стул Aldo blue / wood

32
Фотография товара Стул обеденный Грег, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Грег, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул обеденный Грег, белый

7
В наличии 54 шт.
Настоящее фото товара Стул Лоис, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Лоис, коричневый

13
Настоящее фото товара Стул Лоуренс, каркас серебро, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Лоуренс, каркас серебро, молочный

13
Настоящее фото товара Стул Лима, ножки серебро, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 990

Стул Лима, ножки серебро, серо-бежевый

15
Фотография товара Стул Туфа, металл прямоугольный профиль, черный, серебро, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туфа, металл прямоугольный профиль, черный, серебро, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул Туфа, металл прямоугольный профиль, черный, серебро, велюр

6
Фотография товара Стул Туфа увеличенный, металл круглый профиль, бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туфа увеличенный, металл круглый профиль, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 790

Стул Туфа увеличенный, металл круглый профиль, бежевый, черный

9
Фотография товара Стул Греил, темно-серый, серебро, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Греил, темно-серый, серебро, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Стул Греил, темно-серый, серебро, велюр

8

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол раздвижной Конунг, d1000, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Конунг, d1000, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от22 790

Стол раздвижной Конунг, d1000, венге

40
Фотография товара Раздвижной обеденный стол Бодди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раздвижной обеденный стол Бодди, произведённого компанией ChiedoCover
55 090
Оптовая цена

Раздвижной обеденный стол Бодди

5
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от110 49049
212 590 ₽Оптовая цена

Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас

37
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол обеденный Lomond Extra Large от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Lomond Extra Large, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990

Стол обеденный Lomond Extra Large

32
Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, лофт, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, лофт, черный муар

13
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стол ВЕРМОНТ, произведённого компанией ChiedoCover
42 890
Оптовая цена

Стол ВЕРМОНТ

35
Настоящее фото товара Cтол Tulip style, белый, D700, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Cтол Tulip style, белый, D700

45
Настоящее фото товара Стол раздвижной Фэйвор, лавант, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
26 890

Стол раздвижной Фэйвор, лавант, черный муар

9
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Лидер 14 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 14, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090

Стол Лидер 14

485
Настоящее фото товара Стол Гретта прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от101 290
Оптовая цена

Стол Гретта прямоугольный

44

Другие товары из раздела стулья для кухни

Фотография товара Стул Mannheim от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mannheim, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Стул Mannheim

15
Распродажа
Фотография товара Стул с подлокотниками Моллек букле молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Моллек букле молочный, произведённого компанией ChiedoCover
12 3904
12 790 ₽

Стул с подлокотниками Моллек букле молочный

7
В наличии 30 шт.В пути 10 шт.
Фотография товара Стул Одди Даймонд велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Даймонд велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590

Стул Одди Даймонд велюр коричневый

11
Распродажа
Фотография товара Стул Венера велюр серый ножки белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера велюр серый ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
9 69030
13 690 ₽

Стул Венера велюр серый ножки белые

7
В наличии 23 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный ПОРШЕ, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный ПОРШЕ, белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 69014
9 990 ₽

Стул барный ПОРШЕ, белый

5
В наличии 227 шт.В пути 80 шт.
Настоящее фото товара Стул Гобел, экокожа, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Гобел, экокожа, темно-коричневый

7
Настоящее фото товара Стул Лоуренс, каркас черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Лоуренс, каркас черный, серый

12
Настоящее фото товара Стул Лима, ножки черные, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 990

Стул Лима, ножки черные, серо-бежевый

12
Фотография товара Стул Амбел, металл круглый профиль, фиолетовый, белый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амбел, металл круглый профиль, фиолетовый, белый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул Амбел, металл круглый профиль, фиолетовый, белый, велюр

9
Фотография товара Стул Амбел, металл прямоугольный профиль, бежевый, белый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амбел, металл прямоугольный профиль, бежевый, белый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул Амбел, металл прямоугольный профиль, бежевый, белый, велюр

13

Товар в корзине

Стул Солстик, капучино
Стул Солстик, капучино
2 990
4 590 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол раздвижной Конунг, d1000, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Конунг, d1000, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от22 790

Стол раздвижной Конунг, d1000, венге

40
Фотография товара Раздвижной обеденный стол Бодди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раздвижной обеденный стол Бодди, произведённого компанией ChiedoCover
55 090
Оптовая цена

Раздвижной обеденный стол Бодди

5
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от110 49049
212 590 ₽Оптовая цена

Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас

37
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол обеденный Lomond Extra Large от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Lomond Extra Large, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990

Стол обеденный Lomond Extra Large

32

Акции для вас

Новость от 29.04.2025 Получи стол за 10 рублей!
Получи стол за 10 рублей!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.08.2025 Произведем диваны и кресла за неделю
Произведем диваны и кресла за неделю

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 08.05.2026 Распродажа стульев на металлокаркасе
Распродажа стульев на металлокаркасе

Перейдите, чтобы узнать подробности