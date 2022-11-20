Столик пластиковый для лежака Rodi белый

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шезлонг-лежак пластиковый Eden
Шезлонг-лежак пластиковый Eden
Следующий Шезлонг-лежак пластиковый Omega
Шезлонг-лежак пластиковый Eden

Характеристики товара

Описание

Небольшой квадратный столик размером 46х46 см изготовлен из полипропилена, прекрасно подойдет для шезлонга. Ножки стола нескользящие и имеют трубчатое строение, благодаря чему столик не весит много.
Мебель из пластика NARDI включает в себя разнообразную цветовую гамму, широкую линейку размеров, моделей и форм.
Очень низкий коэффициент теплопроводности материала позволяет продукции долго оставаться на солнце без поглощения тепла

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина460 мм
  • Вес2,3 кг
  • Материалпластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке7 шт
  • Объём упаковки0.10 м3

Другие товары из раздела

Столик пластиковый для лежака Rodi антрацитНастоящее фото товара Столик пластиковый для лежака Rodi антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
7

Столик пластиковый для лежака Rodi антрацит

В наличии 15 шт.
Шезлонг-лежак пластиковый AlfaНастоящее фото товара Шезлонг-лежак пластиковый Alfa, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена
10

Шезлонг-лежак пластиковый Alfa

Кресло пластиковое складное Delta, кофеНастоящее фото товара Кресло пластиковое складное Delta, кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена
7

Кресло пластиковое складное Delta, кофе

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
6

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый

С этим товаром покупают

Халат детский с капюшоном ZorusНастоящее фото товара Халат детский с капюшоном Zorus, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
9

Халат детский с капюшоном Zorus

Настоящее фото товара Халат вафельный KARNA, сиреневый, XXL, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
15

Халат вафельный KARNA, сиреневый, XXL

Настоящее фото товара Халат вафельный KARNA, сиреневый, XL, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
11

Халат вафельный KARNA, сиреневый, XL

Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXLНастоящее фото товара Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXL, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
10

Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXL

Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, MНастоящее фото товара Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, M, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
8

Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, M

Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXXLНастоящее фото товара Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXXL, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
12

Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXXL

Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, L/XLНастоящее фото товара Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, L/XL, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
6

Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, L/XL