Характеристики товара
Описание
Квадратный столик размером 46х46 см изготовлен из полипропилена, прекрасно подойдет для шезлонга. Ножки стола нескользящие и имеют трубчатое строение, благодаря чему столик не весит много.
Мебель из пластика NARDI включает в себя разнообразную цветовую гамму, широкую линейку размеров, моделей и форм.
Очень низкий коэффициент теплопроводности материала позволяет продукции долго оставаться на солнце без поглощения тепла
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина460 мм
- Высота400 мм
- Вес2,3 кг
- Материалпластик
- Цветбелый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке7 шт
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет