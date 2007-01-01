Характеристики товара
Описание
Стул пластиковый Морган красный, ножки металлические с принтом под дерево
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина420 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес4 кг
- Максимальная нагрузка160 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик, металл
- Цветкрасный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Вес упаковки19 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Габариты упаковки для логистики580
- Изделия стопируютсяНет