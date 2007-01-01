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Настоящее фото товара Стул Морган, пластиковый, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Морган, пластиковый, красный
26 оценок
3 79055
8 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Морган, пластиковый, красный - фото 1Стул Морган, пластиковый, красный - фото 2Стул Морган, пластиковый, красный - фото 3Стул Морган, пластиковый, красный - фото 4Стул Морган, пластиковый, красный - фото 5Стул Морган, пластиковый, красный - фото 6
Распродажа

Стул Морган, пластиковый, красный

Артикул: CH-008-589
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул пластиковый Морган красный, ножки металлические с принтом под дерево

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес4 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик, металл
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Габариты упаковки для логистики580
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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