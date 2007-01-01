Характеристики товара
Описание
Дополнительная информация:
Максимальная нагрузка на посадочное место — 120 кг
Поставляется в разобранном виде
Температурный режим — от -50॰C до +50॰C
Гарантия и эксплуатация:
Гарантийный срок — 1 год
Эксплуатационный срок — 10 лет
Страна производитель — Казахстан
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина520 мм
- Высота840 мм
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки510 мм
- Высота упаковки510 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Вес упаковки4 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет