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Настоящее фото товара Стул обеденный Ниа, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Ниа, светло-серый
26 оценок
18 7904
19 390 ₽
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Стул обеденный Ниа, светло-серый - фото 1Стул обеденный Ниа, светло-серый - фото 2Стул обеденный Ниа, светло-серый - фото 3
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Стул обеденный Ниа, светло-серый

Артикул: CH-074-645
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина645 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота885 мм
  • Высота до сиденья495 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Ниа светло-серый — стиль и комфорт для вашего интерьера

Обеденный стул Ниа светло-серого цвета привнесёт яркий акцент и уют в любое пространство. Его эргономичный дизайн с мягким сиденьем, поддерживающей спинкой и удобными подлокотниками идеально подходит для долгих обедов, встреч или отдыха.

Материалы и удобство. Обивка из ткани букле добавляет текстуры и создаёт приятные тактильные ощущения, делая стул особенно комфортным для сидения. Мягкое сиденье обеспечивает дополнительное удобство, а подлокотники создают ощущение поддержки и уюта, идеально подходя для длительного пребывания за столом.

Функциональность и мобильность. Стул оснащен поворотно-возвратным механизмом на 360°, что позволяет свободно вращаться вокруг своей оси. Эта функция особенно удобна для обеденной зоны, где часто требуется легкость движений и адаптивность к разным положениям. Механизм автоматически возвращает стул в исходное положение, что сохраняет порядок и аккуратный вид в интерьере.

Стиль и универсальность. Светло-серый цвет букле и элегантный дизайн делают стул Ниа идеальным выбором для современных и скандинавских интерьеров. Он отлично впишется в гостиную, столовую или рабочую зону, добавляя выразительный цветовой акцент и стиль.

Стул Ниа — это сочетание комфорта, функциональности и современного дизайна, что делает его прекрасным решением для создания уютной и стильной обеденной зоны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина645 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота885 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Вес9.6 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки750 мм
  • Вес упаковки20.5 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Габариты упаковки для логистики750
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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