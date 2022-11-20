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Стул Quinby желтый - фото 1

Стул Quinby желтый

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина460 мм
  • Вес4.3 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияЕвропа

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