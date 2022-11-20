Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина590 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Обивкавелюр Teddy 981
- Материал ножекметалл 22*18 RAL 9005
- Цветкрасный
- Страна изготовленияРоссия
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