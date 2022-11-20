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Стул Аэр, велюр красный, ножки металл - фото 1Стул Аэр, велюр красный, ножки металл - фото 2Стул Аэр, велюр красный, ножки металл - фото 3Стул Аэр, велюр красный, ножки металл - фото 4Стул Аэр, велюр красный, ножки металл - фото 5Стул Аэр, велюр красный, ножки металл - фото 6Стул Аэр, велюр красный, ножки металл - фото 7Стул Аэр, велюр красный, ножки металл - фото 8

Стул Аэр, велюр красный, ножки металл

Артикул: CH-051-028
10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Обивкавелюр Teddy 981
  • Материал ножекметалл 22*18 RAL 9005
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияРоссия

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