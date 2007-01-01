Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Sanset B, оранжевый
Стул Sanset B, оранжевый
2 490
Стул Sanset B, оранжевый

Артикул: CH-082-981
Основные характеристики
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Характеристики товара

Описание

Универсальный и практичный стул в современном минималистичном исполнении. Его лаконичный корпус с мягкими изгибами и плавным переходом от спинки к сиденью создаёт аккуратный силуэт, который легко вписывается в любое пространство — от домашней кухни до кафе и коворкинга.

Цельнолитое сиденье из прочного полипропилена дополняется устойчивыми пластиковыми ножками, гармонирующими с цветом корпуса. Стул поставляется в разобранном виде и требует сборки. Благодаря широкому выбору оттенков, включая выразительный оранжевый, стул подойдёт как для нейтральных, так и для смелых интерьерных решений.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материалполипропилен
  • Тип ножекконусные
  • Цветоранжевый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
