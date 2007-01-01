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Настоящее фото товара Стул барный Кольт, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Кольт, серый
14 оценок
8 290
Товар в корзине. Перейти
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Стул барный Кольт, серый

Артикул: CH-051-329
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота950/1170 мм
  • Глубина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота950/1170 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья630/850 мм
  • Вес23.54 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, серебряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки540 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Вес упаковки13.7 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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