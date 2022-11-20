Характеристики товара
Описание
Стильная и минималистичная модель полубарного стула-табурета прекрасно дополнит интерьер домашней кухни, бара или кафе.
Сиденье выполнено из МДФ в черном цвете, не требует особого ухода и легко очищается от загрязнений. Прочный каркас изготовлен из металла с центральной перегородкой из массива дерева и выдерживает нагрузку до 150 кг.
Отсутствие подлокотников в данной модели позволяет полностью задвинуть стул под столешницу, что экономит пространства небольших помещений.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 45.5*46*66
Вес брутто: 12,300
Объем: 0,138
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина360 мм
- Высота650 мм
- Вес5.520 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяМДФ
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки420 мм
- Высота упаковки450 мм
- Глубина упаковки750 мм
- Объём упаковки0.14 м3
- Вес упаковки13.05 кг