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Пуф Apriori

7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота420 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый

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