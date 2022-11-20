Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота420 мм
- Ширина450 мм
- Глубина500 мм
- Материал каркасадерево
- Цветбежевый
Пуф Руби белый
Пуф Руби коричневый
Пуф Руби бежевый
Пуф Руби красный
Пуф ПФ-1 бежевый
Пуф Оникс вельвет изумрудный
Пуф Мэри
Пуф-глайдер Прованс ткань
Пуф Мира большой фуксия
Пуф Авадхара
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный
Стул обеденный Шанель черный
Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная
Стул КАБРИОЛЬ 15
Стул Виота 210, серый
Стул Вито, Catania Izumrud (хром)
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден