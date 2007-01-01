Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Alba, велюр, серо-синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Alba, велюр, серо-синий
12 оценок
10 390
Товар в корзине. Перейти
Стул Alba, велюр, серо-синий - фото 1Стул Alba, велюр, серо-синий - фото 2Стул Alba, велюр, серо-синий - фото 3Стул Alba, велюр, серо-синий - фото 4Стул Alba, велюр, серо-синий - фото 5

Стул Alba, велюр, серо-синий

Артикул: CH-079-917
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Тони, гобелен синие Совы
Фотография товара Стул Тони, гобелен синие Совы от компании ChiedoCover.
Следующий Полукресло Gucci, велюр Remy 83, каркас металл
Фотография товара Полукресло Gucci, велюр Remy 83, каркас металл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современный комфорт с элегантным акцентом

Стул для кухни Alba привлекает взгляд благодаря своей мягкой велюровой обивке в благородном светло-сером оттенке. Глубокая простёжка на сиденье добавляет текстурности и визуального объёма, создавая уютный и стильный образ, который украсит любой интерьер.

Удобство и надёжность в каждой детали Высокая спинка с поддержкой боковин и плавные подлокотники обеспечивают комфортную посадку для долгих встреч и бесед. Прочные металлические ножки в чёрном цвете не только подчёркивают современный силуэт, но и гарантируют надёжность конструкции при нагрузке до 120 кг.

Универсальный выбор для вашего интерьера Благодаря лаконичному дизайну и тёплому бежевому цвету, стул обеденный Alba органично впишется в современные, скандинавские и классические интерьеры. Это идеальное решение для гостиной, столовой или кафе — там, где важны стиль, уют и качество.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес5.3 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветсиний, серый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Вес упаковки10.80 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Гранд пэчворк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гранд пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99041
24 990 ₽Оптовая цена

Стул Гранд пэчворк

30
В наличии 105 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Маллин, велюр черный, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр черный, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59034
8 390 ₽

Стул Маллин, велюр черный, ножки черные

87
В корзине
Фотография товара Стул Люцерн бежевый бархат вертикальная прострочка ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Люцерн бежевый бархат вертикальная прострочка ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Стул Люцерн бежевый бархат вертикальная прострочка ножки черные

64
В корзине
Распродажа
Фотография товара Полукресло Gavi, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Gavi, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59028
10 490 ₽

Полукресло Gavi, желтый

8
В корзине
Фотография товара Стул на металлокаркасе Торган с чехлом катания эспрессо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Торган с чехлом катания эспрессо, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Стул на металлокаркасе Торган с чехлом катания эспрессо

14
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Mix Orange, велюр Velutto 27, ножки бук, морилка светлый орех , каркас RAL 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mix Orange, велюр Velutto 27, ножки бук, морилка светлый орех , каркас RAL 9005, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7902
6 890 ₽

Стул Mix Orange, велюр Velutto 27, ножки бук, морилка светлый орех , каркас RAL 9005

12
В корзине
Фотография товара Стул Канас, букле серебристый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Канас, букле серебристый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стул Канас, букле серебристый, ножки черные

13
В корзине
Настоящее фото товара Стул Ronen с подлокотниками, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена

Стул Ronen с подлокотниками, серый велюр

10
В корзине
Настоящее фото товара Стул Phaeton Bar conus полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Стул Phaeton Bar conus полубарный

9
В наличии 18 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Mars полубарный, велюр Selesta 36, бук, морилка белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mars полубарный, велюр Selesta 36, бук, морилка белая, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Стул Mars полубарный, велюр Selesta 36, бук, морилка белая

11
В наличии 4 шт.
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло офисное AL768, ткань, сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное AL768, ткань, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Кресло офисное AL768, ткань, сетка

7
В наличии 74 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Парма, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Парма, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Кресло Парма, черное

14
В корзине
Фотография товара Кресло Амстер венге, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстер венге, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Кресло Амстер венге, коричневое

45
В корзине
Фотография товара Кресло Meyer, синий, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Meyer, синий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
32 090

Кресло Meyer, синий, черный

6
В корзине
Фотография товара Кресло College BX-3760 Black/Green от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3760 Black/Green, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло College BX-3760 Black/Green

7
В наличии 1 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Кресло Finer, черный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Кресло Finer, черный велюр

14
В корзине
Фотография товара Кресло Verona, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Verona, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от67 500
Оптовая цена

Кресло Verona, серое

12
В корзине
Фотография товара Кресло Десвилль, оранжевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Десвилль, оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло Десвилль, оранжевое

31
В корзине
Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Jamie, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Jamie, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
9 99034
14 990 ₽Оптовая цена

Кресло лаунж Jamie, горчичный

8
В наличии 21 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Клеон, велюр красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клеон, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло Клеон, велюр красный

15
В корзине

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Гаага велюр OSCAR 046 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 046 , произведённого компанией ChiedoCover
от6 6902
6 790 ₽

Стул Гаага велюр OSCAR 046

78
В корзине
Настоящее фото товара Стул Ivan, серый/ножки дуб, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена

Стул Ivan, серый/ножки дуб

93
В корзине
Фотография товара Стул Erver, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Erver, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена

Стул Erver, серый

59
В корзине
Фотография товара Стул Horro, серый/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Horro, серый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Стул Horro, серый/ черный

96
В корзине
Фотография товара Стул Ula, темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ula, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Стул Ula, темно-зеленый

51
В корзине
Фотография товара Стул барный Grace Ткань Темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Grace Ткань Темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Стул барный Grace Ткань Темно-коричневый

11
В корзине
Настоящее фото товара Стул пластиковый мягкий Work Base, ткань, бук, синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 690

Стул пластиковый мягкий Work Base, ткань, бук, синий

14
В наличии 3 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Terra Square, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Terra Square, синий

15
В наличии 26 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул мягкий, изумруд, велюр, каркас металл, белый , произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Стул мягкий, изумруд, велюр, каркас металл, белый

13
В наличии 20 шт.
В корзине
New
Настоящее фото товара Стул Stars V.S, каркас белый, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Stars V.S, каркас белый, велюр черный

13
В корзине

Товар в корзине

Стул Alba, велюр, серо-синий
Стул Alba, велюр, серо-синий
10 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло офисное AL768, ткань, сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное AL768, ткань, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Кресло офисное AL768, ткань, сетка

7
В наличии 74 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Парма, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Парма, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Кресло Парма, черное

14
В корзине
Фотография товара Кресло Амстер венге, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстер венге, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Кресло Амстер венге, коричневое

45
В корзине
Фотография товара Кресло Meyer, синий, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Meyer, синий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
32 090

Кресло Meyer, синий, черный

6
В корзине

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено