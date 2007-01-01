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Настоящее фото товара Стул Джакомо, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Джакомо
94 оценки
9 990
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Стул Джакомо

Артикул: CH-030-217
94 оценки
Основные характеристики
  • Длина470 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота915 мм
  • Вес8.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

ширина 47 см, глубина 60 см, высота 91.5 см

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина470 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота915 мм
  • Вес8.5 кг
  • Объем0.16 л
  • Количество мест1
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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