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Стул Джакомо

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота915 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина470 мм
  • Вес8.5 кг
  • Объем0.16 мл
  • Количество мест1
  • Цветбелый

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