Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина580 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Вес6.5 кг
- Объем0.15 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия
Стул Мила, фисташковый
Стул Роза, небесно-голубой велюр, ножки черные
Стул Маллин, велюр черный, ночжки черные
Стул Аура
Cтул Чили полубарный
Cтул Чили барный
Барный стул Молли 10, красный
Барный стул Молли 9, серый
Барный стул Молли 8, белый
Барный стул Молли 7, песочный