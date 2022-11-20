Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина700 мм
- Высота1070 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Вес14.1 кг
- Объем0.134 л
- Материал ножекПластик
- Количество мест1
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияКитай
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