Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина700 мм
- Высота1070 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Вес14.1 кг
- Объем0.134 л
- Материал ножекПластик
- Количество мест1
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияКитай
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