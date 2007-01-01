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Стул Artis, вращающийся, зеленый

Артикул: CH-077-993
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Artis вращающийся — современный комфорт и стиль.

Материалы и цвета. Стул выполнен из качественной рогожки Lumos зеленого цвета, обеспечивающей приятные тактильные ощущения и современный вид. Черные металлические ножки добавляют модели прочности и устойчивости.

Дизайн и комфорт. Лаконичные формы сиденья и спинки сочетают в себе стиль и эргономику. Спинка украшена аккуратной прострочкой, которая добавляет стулу стильный и современный акцент. Мягкое сиденье и спинка обеспечат комфорт при длительном сидении, создавая атмосферу уюта.

Прочность и надежность. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг, что гарантирует его долговечность и безопасность. С весом всего 5,9 кг, стул легко перемещается, сохраняя при этом свою устойчивость и прочность.

Место использования. Модель идеально подходит для кухни, гостиной, кафе или офиса. Его универсальный дизайн с мягким сиденьем и эргономичной спинкой делает его подходящим для различных современных интерьеров, создавая уютный уголок.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота855 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки6.90 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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