Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул компьютерный Hertz Grey, произведённого компанией ChiedoCover
Стул компьютерный Hertz Grey
11 оценок
51 890
Товар в корзине. Перейти
Стул компьютерный Hertz Grey - фото 1Стул компьютерный Hertz Grey - фото 2Стул компьютерный Hertz Grey - фото 3Стул компьютерный Hertz Grey - фото 4Стул компьютерный Hertz Grey - фото 5

Стул компьютерный Hertz Grey

Артикул: CH-079-997
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина655 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1185/1290 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло офисное Prism, сетка, пластик, белый, оранжевый
Фотография товара Кресло офисное Prism, сетка, пластик, белый, оранжевый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло офисное Prism, газлифт, сетка, хром, белый, черный
Фотография товара Кресло офисное Prism, газлифт, сетка, хром, белый, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Hertz — это современное офисное решение, сочетающее стиль, функциональность и инновационные технологии. Спинка и подголовник выполнены из прочной сетки, обеспечивающей вентиляцию, а каркас спинки изготовлен из нейлона и соединён с полированным алюминием для прочности и элегантного внешнего вида. Регулируемый подголовник и поясничная опора с подушкой из полиуретана позволяют настроить кресло под индивидуальные потребности пользователя, обеспечивая комфорт и поддержку позвоночника. Подлокотники 4D с мягкими полиуретановыми накладками регулируются в нескольких направлениях. Синхромеханизм Muti-Tilter с фиксацией угла наклона и сиденьем-слайдером делает кресло удобным для длительной работы. Хромированный газлифт 3 класса КГС, полированная алюминиевая база с пластиковым покрытием и бесшумные нейлоновые ролики диаметром 65 мм обеспечивают долговечность, устойчивость и плавное движение кресла. Максимальная нагрузка — 135 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина655 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1185/1290 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья365/455 мм
  • Вес25 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Кресло Декстер охра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Декстер охра, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99047
25 990 ₽Оптовая цена

Кресло Декстер охра

54
В наличии 39 шт.
Настоящее фото товара Стул Атлант шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул Атлант шоколад

59
Фотография товара Кресло поворотное DELFIN, экокожа, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное DELFIN, экокожа, синий, произведённого компанией ChiedoCover
14 390
Оптовая цена

Кресло поворотное DELFIN, экокожа, синий

57
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Texas, экокожа коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Texas, экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49039
16 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Texas, экокожа коричневый

52
В наличии 146 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Саранда кофе / черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Саранда кофе / черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79018
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Саранда кофе / черный глянец

34
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул HERMAN, графит, велюр, черный каркас, поворотный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул HERMAN, графит, велюр, черный каркас, поворотный , произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стул HERMAN, графит, велюр, черный каркас, поворотный

54
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул обеденный Aqua Ткань Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Aqua Ткань Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул обеденный Aqua Ткань Бежевый

5
В наличии 165 шт.
Настоящее фото товара Стул Elis Vertex, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Elis Vertex, желтый

11
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Стул Rodeo Cross conus, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Rodeo Cross conus, светло-серый

15
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Vertex, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Стул Terra Vertex, желтый

12
В наличии 35 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло MG-330, с подлокотниками, хром, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло MG-330, с подлокотниками, хром, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Кресло MG-330, с подлокотниками, хром, черный

13
В наличии 3325 шт.
Фотография товара Кресло Lord, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lord, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от71 550
Оптовая цена

Кресло Lord, серое

11
Фотография товара Кресло Амира бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амира бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от35 790
Оптовая цена

Кресло Амира бежевый

12
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Бежевый

9
В наличии 71 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 3902
8 490 ₽Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 натур/серый

15
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Кресло Morton, произведённого компанией ChiedoCover
от61 090
Оптовая цена

Кресло Morton

5
Фотография товара Кресло Ретро, сиденье Velutto 55, спинка Труссарди 37/1, подлокотники Velutto 33, ножки венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ретро, сиденье Velutto 55, спинка Труссарди 37/1, подлокотники Velutto 33, ножки венге, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990

Кресло Ретро, сиденье Velutto 55, спинка Труссарди 37/1, подлокотники Velutto 33, ножки венге

37
Фотография товара Кресло Килис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Килис, произведённого компанией ChiedoCover
от24 590
Оптовая цена

Кресло Килис

15
Фотография товара Кресло Carlos, коричневый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Carlos, коричневый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
14 390

Кресло Carlos, коричневый, велюр

13
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
21 990
Оптовая цена

Кресло обеденное Paradise Экокожа Черный

6

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg, коричневая ткань, ножки черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, коричневая ткань, ножки черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29034
9 390 ₽

Стул Kongsberg, коричневая ткань, ножки черный

84
Хит
Фотография товара Стул Ruby, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ruby, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39019
6 590 ₽

Стул Ruby, велюр бежевый

94
Фотография товара Кресло College H-8078F-5/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8078F-5/Black, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Кресло College H-8078F-5/Black

81
В наличии 81 шт.
Фотография товара Стул полубарный Джанго велюр серый высота сиденья 60 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Джанго велюр серый высота сиденья 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Стул полубарный Джанго велюр серый высота сиденья 60 см

78
В наличии 75 шт.
Распродажа
Фотография товара Полукресло Gavi, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Gavi, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59028
10 490 ₽

Полукресло Gavi, желтый

8
Фотография товара Стул обеденный Ralph Ткань Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Ralph Ткань Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Стул обеденный Ralph Ткань Оранжевый

7
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стул барный Cooper Экокожа Кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Cooper Экокожа Кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Стул барный Cooper Экокожа Кремовый

11
В наличии 102 шт.
Фотография товара Стул Yemen от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Yemen, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул Yemen

10
Настоящее фото товара Стул Elis Vertex, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Elis Vertex

7
В наличии 87 шт.
Фотография товара Стул обеденный Pearl, бежевый, глянцевое золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Pearl, бежевый, глянцевое золото, произведённого компанией ChiedoCover
30 190

Стул обеденный Pearl, бежевый, глянцевое золото

11
В наличии 39 шт.

Товар в корзине

Стул компьютерный Hertz Grey
Стул компьютерный Hertz Grey
51 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло MG-330, с подлокотниками, хром, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло MG-330, с подлокотниками, хром, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Кресло MG-330, с подлокотниками, хром, черный

13
В наличии 3325 шт.
Фотография товара Кресло Lord, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lord, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от71 550
Оптовая цена

Кресло Lord, серое

11
Фотография товара Кресло Амира бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амира бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от35 790
Оптовая цена

Кресло Амира бежевый

12
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Бежевый

9
В наличии 71 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено