Характеристики товара
Описание
Кресло Hertz — это современное офисное решение, сочетающее стиль, функциональность и инновационные технологии. Спинка и подголовник выполнены из прочной сетки, обеспечивающей вентиляцию, а каркас спинки изготовлен из нейлона и соединён с полированным алюминием для прочности и элегантного внешнего вида. Регулируемый подголовник и поясничная опора с подушкой из полиуретана позволяют настроить кресло под индивидуальные потребности пользователя, обеспечивая комфорт и поддержку позвоночника. Подлокотники 4D с мягкими полиуретановыми накладками регулируются в нескольких направлениях. Синхромеханизм Muti-Tilter с фиксацией угла наклона и сиденьем-слайдером делает кресло удобным для длительной работы. Хромированный газлифт 3 класса КГС, полированная алюминиевая база с пластиковым покрытием и бесшумные нейлоновые ролики диаметром 65 мм обеспечивают долговечность, устойчивость и плавное движение кресла. Максимальная нагрузка — 135 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина655 мм
- Глубина530 мм
- Высота1185/1290 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья365/455 мм
- Вес25 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасаалюминий
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет