Распродажа
от8 090₽66
23 490 ₽Оптовая цена
Стул Пенелопа мятный
В наличии 42 шт.
Распродажа
от10 690₽55
23 290 ₽Оптовая цена
Стул Полин коричневый
В наличии 28 шт.
3 890₽
Оптовая цена
Барный стул Лагер, белая кожа
В наличии 44 шт.
МИНПРОМТОРГ
от6 390₽32
9 390 ₽
Полукресло Остин, велюр Верона 23 Ред, ножки бук морилка черная
7 790₽
Стул мягкий поворотный, бежевый, экокожа, каркас металл, черный
В наличии 17 шт.
8 990₽
Стул Эрмин, поворотный механизм
В наличии 3 шт.
10 990₽
Стул с подлокотниками Моллек букле светло-серый
В наличии 30 шт.
4 790₽
Стул Пиннате, барный, сиреневый, черный, велюр
Распродажа
от5 990₽23
7 690 ₽
Стул Аква, рогожка Байкал 131 магнолия, каркас черный муар
11 390₽
Стул Тео, спинка снаружи шенилл Лес 02, спинка изнутри и сиденье шенилл Лес Плейн 02, ножки бук, морилка светлый орех
В наличии 1 шт.