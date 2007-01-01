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Настоящее фото товара Стул Кензи мятный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кензи мятный
26 оценок
8 79038
14 090 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Стул Кензи мятный

Артикул: CH-012-368
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Кензи мягкая обивка рогожка цвет мятный

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.9 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветголубой
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Вес упаковки15 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Габариты упаковки для логистики560
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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