Товар в корзине. Перейти
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой - фото 1Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой - фото 2Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой - фото 3Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой - фото 4

Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Tolix барный Желтый глянцевый
Стул Tolix барный Желтый глянцевый
Следующий Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Стул Tolix барный Желтый глянцевый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина390 мм
  • Глубина390 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный

Популярные варианты обивки

Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой - обивка в цвете КраснаяКрасная
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой - обивка в цвете БежевыйБежевый
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой - обивка в цвете WhiteWhite
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой - обивка в цвете 1818
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой - обивка в цвете blackblack
Смотреть полный каталог обивок

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Стул Tolix Белый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99043
6 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Белый глянцевый

В наличии 49 шт.
Стул Tolix Черный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Черный глянцевый

В наличии 3 шт.
Стул Tolix Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Tolix Черный патина золото

Стул Tolix Wood Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
6Хит

Стул Tolix Wood Черный патина золото

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood Серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
12Хит

Стул Tolix Wood Серебристый матовый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Желтый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Желтый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix Желтый глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood Черный глянцевый Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
от5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Wood Черный глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное деревоНастоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево

Стул Tolix Голубой матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Голубой матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Tolix Голубой матовый

В наличии 38 шт.
С этим товаром покупают
Чехол 62Настоящее фото товара Чехол 62, произведённого компанией ChiedoCover
от490
15

Чехол 62

Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1203, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена
12

Подстолье из нержавеющей стали 1203

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1274, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена
5

Подстолье из нержавеющей стали 1274

В наличии 30 шт.
Табурет Лофт-12 Н барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
8

Табурет Лофт-12 Н барный

Барный стол ЛеморейНастоящее фото товара Барный стол Леморей, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
98Хит

Барный стол Леморей

Барный стол ЧетвиндНастоящее фото товара Барный стол Четвинд, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
13

Барный стол Четвинд

Барный стол ХайткроссНастоящее фото товара Барный стол Хайткросс, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
12

Барный стол Хайткросс

Барный стол УэмблиНастоящее фото товара Барный стол Уэмбли, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
7

Барный стол Уэмбли

Барный стол НоралиНастоящее фото товара Барный стол Норали, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
7

Барный стол Норали

Блюдо прямоугольное 360х250 мм Royal White 4, 12Настоящее фото товара Блюдо прямоугольное 360х250 мм Royal White 4, 12, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена
11

Блюдо прямоугольное 360х250 мм Royal White 4, 12

Другие товары из разделамебель для бургерной
Диван лофт Форвард, фиолетовыйНастоящее фото товара Диван лофт Форвард, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
6

Диван лофт Форвард, фиолетовый

Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
11

Стол Лофт-1, 1200x800

Стол Лофт-2, 1500x800Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
107Хит

Стол Лофт-2, 1500x800

Стул Элис полубарный светло-серыйНастоящее фото товара Стул Элис полубарный светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99041
24 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Элис полубарный светло-серый

Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
13

Стол Лофт-1

Стол Лофт-2Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 8904
9 190 ₽
127Хит

Стол Лофт-2

Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
15

Стол Лофт-3

Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от9 39022
11 990 ₽
88Хит

Стол Лофт-4

Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29021
12 990 ₽
8

Стол Лофт-5