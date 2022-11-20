Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Ширина390 мм
- Глубина390 мм
- Материал каркасасталь
- Цветчерный
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Чехол 62
Подстолье из нержавеющей стали 1203
Подстолье из нержавеющей стали 1274
Табурет Лофт-12 Н барный
Барный стол Леморей
Барный стол Четвинд
Барный стол Хайткросс
Барный стол Уэмбли
Барный стол Норали
Блюдо прямоугольное 360х250 мм Royal White 4, 12