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Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа бежевый - фото 1Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа бежевый - фото 2Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа бежевый - фото 3Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа бежевый - фото 4Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа бежевый - фото 5

Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа бежевый

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 2

Вес 11,42
Объем 0,073

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Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

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