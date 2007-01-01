Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Гранд серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Гранд серо-бежевый
26 оценок
8 89026
11 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Гранд серо-бежевый - фото 1Стул барный Гранд серо-бежевый - фото 2Стул барный Гранд серо-бежевый - фото 3Стул барный Гранд серо-бежевый - фото 4
Распродажа

Стул барный Гранд серо-бежевый

Артикул: CH-052-656
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1120 мм
  • Ширина сиденья360 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Консек барный, золотой
Фотография товара Стул Консек барный, золотой от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Конгсберг барный, изумрудная ткань, стальные ножки
Фотография товара Стул Конгсберг барный, изумрудная ткань, стальные ножки от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул барный Гранд серо-бежевый ткань, со спинкой, основание черное металл

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1120 мм
  • Ширина сиденья360 мм
  • Глубина сиденья280 мм
  • Высота до сиденья620/820 мм
  • Вес7.4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, серый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Вес упаковки16.72 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Габариты упаковки для логистики590
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Барный Стул АЛМАЗ, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный Стул АЛМАЗ, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Барный Стул АЛМАЗ, бежевый

118
  • белый
  • сиреневый
  • черный
  • бежевый
Распродажа
Фотография товара Барный стул Арканес, золотая база, велюр фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Арканес, золотая база, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19029
9 990 ₽Оптовая цена

Барный стул Арканес, золотая база, велюр фиолетовый

89
В наличии 1 шт.
Фотография товара Барный стул РИГА, велюр мокко от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул РИГА, велюр мокко, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Барный стул РИГА, велюр мокко

135
В наличии 38 шт.
Фотография товара Барный стул РИГА, велюр фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул РИГА, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Барный стул РИГА, велюр фиолетовый

85
Фотография товара Барный стул Crack регулируемый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Crack регулируемый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Барный стул Crack регулируемый, белый

97
  • черный
  • белый
В наличии 29 шт.
Фотография товара Барный стул КРАКОВ, экокожа коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КРАКОВ, экокожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Барный стул КРАКОВ, экокожа коричневая

49
В наличии 32 шт.
Фотография товара Барный табурет Кален, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Кален, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Барный табурет Кален, желтый

15
Фотография товара Барный табурет Кален, бежевый велюр, золотое основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Кален, бежевый велюр, золотое основание, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Барный табурет Кален, бежевый велюр, золотое основание

6
В наличии 5 шт.
Фотография товара Барный табурет Кален, зеленый велюр, золотое основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Кален, зеленый велюр, золотое основание, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Барный табурет Кален, зеленый велюр, золотое основание

13
В наличии 12 шт.
Фотография товара Барный табурет Кален, серый велюр, золотое основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Кален, серый велюр, золотое основание, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Барный табурет Кален, серый велюр, золотое основание

12
В наличии 39 шт.

Другие товары из раздела барные стулья на одной ноге

Фотография товара Стул барный Орион бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Орион бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Стул барный Орион бежевый

33
  • черный
  • бежевый
  • белый
  • красный
Фотография товара Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа белый

82
  • белый
  • бежевый
  • серый
  • черный, металлический
В наличии 17 шт.
Фотография товара Барный стул Гардур, экокожа белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Гардур, экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Барный стул Гардур, экокожа белый

127
  • белый
  • бежевый
  • черный
В наличии 41 шт.
Фотография товара Барный стул Bomba, темно-коричневый глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Bomba, темно-коричневый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена

Барный стул Bomba, темно-коричневый глянец

32
В наличии 3 шт.
Фотография товара Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа бежевый

74
  • белый
  • бежевый
  • серый
  • черный, металлический
Фотография товара Барный стул Гардур, велюр бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Гардур, велюр бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Барный стул Гардур, велюр бордовый

95
Фотография товара Барный стул Гардур, экокожа бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Гардур, экокожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Барный стул Гардур, экокожа бежевый

85
  • белый
  • бежевый
  • черный
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул барный Леос, букле, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Леос, букле, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена

Стул барный Леос, букле, белый

15
В наличии 35 шт.
Фотография товара Барный стул Н-44, хром, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Н-44, хром, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Барный стул Н-44, хром, светло-коричневый

8
В наличии 13 шт.
Фотография товара Барный стул Н-39 Софт, белый пластик, серая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Н-39 Софт, белый пластик, серая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Барный стул Н-39 Софт, белый пластик, серая кожа

14
В наличии 34 шт.

Товар в корзине

Стул барный Гранд серо-бежевый
Стул барный Гранд серо-бежевый
от 8 890
11 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 03.06.2025 Прозрачные пластиковые стулья в наличии на складе в Москве
Прозрачные пластиковые стулья в наличии на складе в Москве

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 10.07.2025 🎉 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА 10% НА ВЕСЬ БАНКЕТНЫЙ ТЕКСТИЛЬ!
🎉 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА 10% НА ВЕСЬ БАНКЕТНЫЙ ТЕКСТИЛЬ!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 25.05.2026 Уличные стулья Чиедо
Уличные стулья Чиедо

Перейдите, чтобы узнать подробности