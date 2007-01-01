Характеристики товара
Описание
Стул барный Гранд серо-бежевый ткань, со спинкой, основание черное металл
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина540 мм
- Высота1120 мм
- Ширина сиденья360 мм
- Глубина сиденья280 мм
- Высота до сиденья620/820 мм
- Вес7.4 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, серый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки590 мм
- Высота упаковки510 мм
- Глубина упаковки540 мм
- Вес упаковки16.72 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Габариты упаковки для логистики590
- Изделия стопируютсяНет