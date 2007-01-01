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Настоящее фото товара Стул барный Karter, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Karter, кремовый
6 оценок
11 990
Товар в корзине. Перейти
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Стул барный Karter, кремовый

Артикул: CH-053-278
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Высота1120/920 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья390 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Высота1120/920 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья775/575 мм
  • Вес10,37 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветбежевый, коричневый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки490 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Вес упаковки11 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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