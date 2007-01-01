Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Высота1120/920 мм
- Ширина сиденья380 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья775/575 мм
- Вес10,37 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасафанера, металл
- Цветкоричневый, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки490 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Вес упаковки11 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет