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Стул барный Colli, белый

Артикул: CH-078-975
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота890/1100 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота890/1100 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья640/850 мм
  • Вес7.16 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Вес упаковки15.80 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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