Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина540 мм
- Высота890/1100 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Высота до сиденья640/850 мм
- Вес7.16 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасафанера, металл
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Вес упаковки15.80 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет