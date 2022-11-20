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Стул барный Richy Ткань Бирюзовый - фото 1Стул барный Richy Ткань Бирюзовый - фото 2Стул барный Richy Ткань Бирюзовый - фото 3

Стул барный Richy Ткань Бирюзовый

Артикул: CH-052-424
11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота910/1120 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья610/820 мм
  • Обивкаткань
  • Каркасмонолитный
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбирюзовый

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