Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Meter, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Meter, серый
11 оценок
77 090
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Meter, серый - фото 1Стул барный Meter, серый - фото 2Стул барный Meter, серый - фото 3Стул барный Meter, серый - фото 4
NEW

Стул барный Meter, серый

Артикул: CH-082-717
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота920 мм
  • Глубина сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Желаемый цвет ткани можно выбрать по ссылке ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ.
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ LUIS.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - металл. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: да. Макс. количество в упаковке: 2, количество штук на стандартной паллете (80x120): 8
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 52см х 52см х 72см х 10кг, 0,195 м3; 2 штуки - короб #1: 54см х 54см х 51см х 10кг, 0,149, короб #2: 52см х 52см х 72см х 10кг, 0,195 м3
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота920 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес10 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Тип ножекконусные, барные ножки
  • Цветсерый, черный, золотой

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул складной Торни, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29015
4 990 ₽Оптовая цена

Стул складной Торни, синий

36
Настоящее фото товара Стул Арфа, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Стул Арфа

37
Фотография товара Мягкий стул Шелл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул Шелл, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Мягкий стул Шелл

76
Фотография товара Стул Версаль велюр винный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Версаль велюр винный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул Версаль велюр винный

26
В наличии 5 шт.В пути 48 шт.
Фотография товара Стул деревянный Валери орех / коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Валери орех / коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул деревянный Валери орех / коричневый

50
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Mix, зеленый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mix, зеленый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7902
6 890 ₽

Стул Mix, зеленый велюр

97
Настоящее фото товара Стул Марсель, пурпурный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Марсель, пурпурный

9
Настоящее фото товара Стул Lois, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lois

5
Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас черный, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас черный, бордовый

12
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, desert, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, desert

13

С этим товаром покупают

Фотография товара Компьютерный стол Basic от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерный стол Basic, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Компьютерный стол Basic

49
В наличии 144 шт.
New
Фотография товара Диван Римус, кирпичный, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Римус, кирпичный, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
59 090

Диван Римус, кирпичный, 1600

12
Фотография товара Стул Пантелимон, серый, светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пантелимон, серый, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Стул Пантелимон, серый, светлое дерево

14
Фотография товара Диван Ритта Long, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Ритта Long, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
79 690
Оптовая цена

Диван Ритта Long, горчичный

14
Фотография товара Стол Задар раздвижной, дуб галифакс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Задар раздвижной, дуб галифакс , произведённого компанией ChiedoCover
22 690
Оптовая цена

Стол Задар раздвижной, дуб галифакс

13
Фотография товара Диван Вентир от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Вентир, произведённого компанией ChiedoCover
от33 790
Оптовая цена

Диван Вентир

6
Настоящее фото товара Стул Ува NS, голубой/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена

Стул Ува NS, голубой/ белый

56
Фотография товара Диван Rose от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Rose, произведённого компанией ChiedoCover
31 790

Диван Rose

10
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Табурет Рондо, каркас черный, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
990

Табурет Рондо, каркас черный, сиреневый

7
Фотография товара Диван Plane, велюр Velutto 69 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Plane, велюр Velutto 69, произведённого компанией ChiedoCover
от169 090
Оптовая цена

Диван Plane, велюр Velutto 69

8

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Фотография товара Стул Чилли черный / латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чилли черный / латте, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29038
6 900 ₽Оптовая цена

Стул Чилли черный / латте

46
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Франк ПМ чёрный/карри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк ПМ чёрный/карри, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул Франк ПМ чёрный/карри

9
Распродажа
Фотография товара Стул Berries, синий, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Berries, синий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 39052
25 590 ₽Оптовая цена

Стул Berries, синий, черный

9
В наличии 35 шт.
Фотография товара Стул вращающийся Флекс велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Флекс велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул вращающийся Флекс велюр синий

26
В наличии 2 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Zero, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Zero, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул Zero, черный

12
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Ponpoun, зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Ponpoun, зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
16 9906
17 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Ponpoun, зелёный

26
В наличии 22 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Twin brown / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Twin brown / black, произведённого компанией ChiedoCover
8 590

Стул на металлокаркасе Twin brown / black

9
Фотография товара Стул на металлокаркасе Hera dark gray / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Hera dark gray / black, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Стул на металлокаркасе Hera dark gray / black

8
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Hexa, поворотный, светло-бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
42 890

Стул кухонный Hexa, поворотный, светло-бежевый, черный

14
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Ideal, поворотный, капучино, черный, произведённого компанией ChiedoCover
52 590

Стул кухонный Ideal, поворотный, капучино, черный

15

Товар в корзине

Стул барный Meter, серый
Стул барный Meter, серый
77 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Компьютерный стол Basic от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерный стол Basic, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Компьютерный стол Basic

49
В наличии 144 шт.
New
Фотография товара Диван Римус, кирпичный, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Римус, кирпичный, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
59 090

Диван Римус, кирпичный, 1600

12
Фотография товара Стул Пантелимон, серый, светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пантелимон, серый, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Стул Пантелимон, серый, светлое дерево

14
Фотография товара Диван Ритта Long, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Ритта Long, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
79 690
Оптовая цена

Диван Ритта Long, горчичный

14

Акции для вас

Новость от 21.05.2018 Мебель для кафе и ресторанов
Мебель для кафе и ресторанов

Мы производим разнообразную мебель для кафе и ресторанов. Подробности в статье

Новость от 28.02.2025 Стулья и кресла
Стулья и кресла

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.08.2023 Новинка: Стул Clack
Новинка: Стул Clack

Перейдите, чтобы узнать подробности