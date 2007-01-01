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Стул Кэрол без подлокотников, букле серый, черные ножки - фото 1Стул Кэрол без подлокотников, букле серый, черные ножки - фото 2Стул Кэрол без подлокотников, букле серый, черные ножки - фото 3

Стул Кэрол без подлокотников, букле серый, черные ножки

Артикул: CH-074-575
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный обеденный стул без подлокотников и металлическими ножками. Обивка выполнена из мягкой и легкой ткани букле. Красивый и очень мягкий материал, который оставляет ощущение теплоты и уюта. Металлический каркас черного цвета огибает спинку и плавно переходит из подлокотников в ножки. Широкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют. На подлокотниках для дополнительного комфорта предусмотрены мягкие накладки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья485 мм
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки24.80 кг
  • Габариты упаковки для логистики890
  • Изделия стопируютсяНет

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