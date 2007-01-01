Характеристики товара
Описание
Современный обеденный стул без подлокотников и металлическими ножками. Обивка выполнена из мягкой и легкой ткани букле. Красивый и очень мягкий материал, который оставляет ощущение теплоты и уюта. Металлический каркас черного цвета огибает спинку и плавно переходит из подлокотников в ножки. Широкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют. На подлокотниках для дополнительного комфорта предусмотрены мягкие накладки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина570 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья485 мм
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Вес упаковки24.80 кг
- Габариты упаковки для логистики890
- Изделия стопируютсяНет