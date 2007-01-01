Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул барный Parable, серый
Стул барный Parable, серый
5 оценок
102 190
Стул барный Parable, серый - фото 1

Стул барный Parable, серый

Артикул: CH-082-725
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота960 мм
  • Глубина сиденья460 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Желаемый цвет ткани можно выбрать по ссылке ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - металл. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 1, количество штук на стандартной паллете (80x120): 3
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 62см х 65см х 115см х кг, 0,46 м3
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота960 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья640 мм
  • Вес9.5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Тип ножекбарные ножки
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.46 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

