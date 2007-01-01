Характеристики товара
Описание
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - металл. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 1, количество штук на стандартной паллете (80x120): 3
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 62см х 65см х 115см х кг, 0,46 м3
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина580 мм
- Высота960 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья640 мм
- Вес9.5 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Тип ножекбарные ножки
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.46 м3
- Изделия стопируютсяНет