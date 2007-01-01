Характеристики товара
Описание
Современный и элегантный дизайн. Стул барный Нэлли — это стильный и удобный элемент мебели, который привнесет современную атмосферу в любой интерьер. Его лаконичный и изысканный вид сочетает мягкую ткань с прочным металлическим каркасом, что делает его отличным выбором как для дома, так и для коммерческих помещений, таких как бары, рестораны или кафе. Каркас стула выполнен из прочного металла, придающий ему надежность и долговечность. Сиденье и спинка обиты мягким и приятным на ощупь материалом тэдди белого цвета. Металлические ножки обеспечивают необходимую устойчивость, а подлокотники и подножка дарят дополнительный комфорт во время сидения. Стул рассчитан на максимальную нагрузку до 150 кг, что делает его устойчивым и безопасным для большинства пользователей. Он идеально подойдёт для долгого сидения, предоставляя удобство и поддержку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина515 мм
- Глубина655 мм
- Высота1000 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Высота посадочного места 750 мм
- Вес7.7 кг
- Материал сиденьяткань
- Допустимая нагрузка150
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки640 мм
- Вес упаковки18.40 кг
- Объём упаковки0.36 м3
- Габариты упаковки для логистики1060
- Изделия стопируютсяНет