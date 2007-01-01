Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Нэлли белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Нэлли белый
14 оценок
15 990
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Нэлли белый - фото 1Стул барный Нэлли белый - фото 2Стул барный Нэлли белый - фото 3Стул барный Нэлли белый - фото 4

Стул барный Нэлли белый

Артикул: CH-080-746
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина515 мм
  • Глубина655 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современный и элегантный дизайн. Стул барный Нэлли — это стильный и удобный элемент мебели, который привнесет современную атмосферу в любой интерьер. Его лаконичный и изысканный вид сочетает мягкую ткань с прочным металлическим каркасом, что делает его отличным выбором как для дома, так и для коммерческих помещений, таких как бары, рестораны или кафе. Каркас стула выполнен из прочного металла, придающий ему надежность и долговечность. Сиденье и спинка обиты мягким и приятным на ощупь материалом тэдди белого цвета. Металлические ножки обеспечивают необходимую устойчивость, а подлокотники и подножка дарят дополнительный комфорт во время сидения. Стул рассчитан на максимальную нагрузку до 150 кг, что делает его устойчивым и безопасным для большинства пользователей. Он идеально подойдёт для долгого сидения, предоставляя удобство и поддержку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина515 мм
  • Глубина655 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Высота посадочного места 750 мм
  • Вес7.7 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Вес упаковки18.40 кг
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Габариты упаковки для логистики1060
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Меган, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Меган, велюр серый

26
В наличии 70 шт.
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR БИРЮЗОВЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR БИРЮЗОВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR БИРЮЗОВЫЙ

57
Настоящее фото товара Стул 239R, микровелюр светло-серый/ черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стул 239R, микровелюр светло-серый/ черные ножки

79
Настоящее фото товара Стул 239R, микровелюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 550
Оптовая цена

Стул 239R, микровелюр серый

81
Фотография товара Стул Vitla, белый/ натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vitla, белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Стул Vitla, белый/ натуральный

40
Настоящее фото товара Стул Signal Ecru, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Стул Signal Ecru

43
Распродажа
Фотография товара Стул Оскар велюр сине-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Оскар велюр сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49023
10 990 ₽Оптовая цена

Стул Оскар велюр сине-зеленый

26
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Тони, велюр желтый, гобелен совы от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, велюр желтый, гобелен совы, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59018
11 690 ₽

Стул Тони, велюр желтый, гобелен совы

90
Фотография товара Стул Marilyn от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marilyn, произведённого компанией ChiedoCover
от35 290
Оптовая цена

Стул Marilyn

90
Настоящее фото товара Стул Элин, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул Элин, серый

9

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Пэйдж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Пэйдж, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Стол Пэйдж

13
Фотография товара Стол Joyce, стекло, дуб натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Joyce, стекло, дуб натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
27 990

Стол Joyce, стекло, дуб натуральный

9
Настоящее фото товара Столик кофейный Тамале, произведённого компанией ChiedoCover
11 790
Оптовая цена

Столик кофейный Тамале

50
Настоящее фото товара Стол Прима, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Стол Прима

43
Фотография товара Стол деревянный Центавр бетон / графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Центавр бетон / графит, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена

Стол деревянный Центавр бетон / графит

42
В наличии 1 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490

Стол Лофт-2, 1500x800

46
Фотография товара Стол обеденный Шанель New от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Шанель New, произведённого компанией ChiedoCover
от84 690
Оптовая цена

Стол обеденный Шанель New

31
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол CОРРЕНТО, 900x900, произведённого компанией ChiedoCover
30 790
Оптовая цена

Стол CОРРЕНТО, 900x900

39
Фотография товара Стол Brick от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Brick, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стол Brick

32
Распродажа
Фотография товара Стол Монте К 90 слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте К 90 слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от22 8901
22 990 ₽Оптовая цена

Стол Монте К 90 слоновая кость

12
В наличии 4 шт.

Другие товары из раздела стулья для кухни

Фотография товара Стул Mannheim от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mannheim, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Стул Mannheim

15
Распродажа
Фотография товара Стул Quill, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quill, капучино , произведённого компанией ChiedoCover
3 49031
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Quill, капучино

5
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Snuc, хром, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Стул Snuc, хром

10
Фотография товара Стул Paris, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Paris, белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Paris, белый

14
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Marinete, велюр, пыльно-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул Marinete, велюр, пыльно-голубой

26
В наличии 98 шт.
New
Фотография товара Стул обеденный Квинси велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Квинси велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Стул обеденный Квинси велюр зеленый

7
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Eames Style DSW синий (разборный каркас) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames Style DSW синий (разборный каркас), произведённого компанией ChiedoCover
1 990

Стул Eames Style DSW синий (разборный каркас)

13
Фотография товара Стул Венера велюр кремовый ножки белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера велюр кремовый ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Стул Венера велюр кремовый ножки белые

15
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул обеденный Wave Stripes букле белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Wave Stripes букле белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 990

Стул обеденный Wave Stripes букле белый

14
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул барный Малави черный LITE от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Малави черный LITE, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Стул барный Малави черный LITE

14

Товар в корзине

Стул барный Нэлли белый
Стул барный Нэлли белый
15 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Пэйдж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Пэйдж, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Стол Пэйдж

13
Фотография товара Стол Joyce, стекло, дуб натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Joyce, стекло, дуб натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
27 990

Стол Joyce, стекло, дуб натуральный

9
Настоящее фото товара Столик кофейный Тамале, произведённого компанией ChiedoCover
11 790
Оптовая цена

Столик кофейный Тамале

50
Настоящее фото товара Стол Прима, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Стол Прима

43

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности