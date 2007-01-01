Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина450 мм
- Высота750 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес11.9 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветбордовый
- Обивкаткань
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки620 мм
- Вес упаковки13.40 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет