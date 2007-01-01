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Стул без подлокотников, металл, желтый - фото 1

Стул без подлокотников, металл, желтый

Артикул: CH-071-907
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Барный стул для интерьера LOFT стальной каркас, с деревянной сидушкой

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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