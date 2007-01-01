Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Junie пластиковый чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Junie пластиковый чёрный
12 оценок
3 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Junie пластиковый чёрный - фото 1Стул Junie пластиковый чёрный - фото 2Стул Junie пластиковый чёрный - фото 3Стул Junie пластиковый чёрный - фото 4
NEW

Стул Junie пластиковый чёрный

Артикул: CH-080-530
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина425 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья415 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Junie — это современный минимализм с изящным винтажным намёком. Контрастное сочетание чёрного каркаса и бежевых вставок с плетёным эффектом создаёт элегантный образ, который прекрасно впишется в любой современный интерьер. Овальная форма спинки подчёркивает мягкость силуэта и добавляет ретро-шика. Спинка и сиденье имеют анатомическую форму, которая обеспечивает удобную посадку даже при длительном использовании. Лёгкий изгиб спинки поддерживает позвоночник, а продуманная глубина сиденья делает стул комфортным для гостей любого возраста. Цельнопластиковая конструкция делает Junie одновременно прочным и лёгким. Материал устойчив к влаге, солнечным лучам и механическим повреждениям. Это надёжное решение с максимальной нагрузкой до 120 кг, которое прослужит долго и сохранит аккуратный вид. Junie стопируется — несколько стульев можно компактно сложить друг в друга. Это особенно удобно для кафе, кейтеринга, мероприятий с массовой рассадкой, а также для хранения дома или на даче. Стул Junie подходит для дома, кухни, сада, террасы, кафе и ресторанов, учебных заведений, конференц-залов и мероприятий любого формата. Это универсальное решение для тех, кто ценит практичность, стиль и комфорт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина425 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья415 мм
  • Глубина сиденья435 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота посадочного места 470 мм
  • Вес4 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки425 мм
  • Высота упаковки535 мм
  • Вес упаковки4 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Габариты упаковки для логистики870
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

