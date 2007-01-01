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Настоящее фото товара Стул Spike, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Spike, зеленый
45 оценок
4 590
Товар в корзине. Перейти
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Стул Spike, зеленый

Артикул: CH-050-294
45 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота845 мм
  • Ширина сиденья425 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал сиденья - пластик, материал ножек - пластик.
Размер упаковки: 51х62х86,5 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота845 мм
  • Ширина сиденья425 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота спинки410 мм
  • Вес4.15 кг
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки510 мм
  • Высота упаковки620 мм
  • Глубина упаковки865 мм
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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