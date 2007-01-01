Характеристики товара
Описание
Модель отличается высокой посадкой, визуально лёгким силуэтом и комфортной эргономикой. Элегантная спинка, глубокая посадка и мягкие подлокотники обеспечивают удобство даже при продолжительном использовании.
Сиденье изготовлено на металлокаркасе с наполнением из пенополиуретана и обтянуто тканью. Основание выполнено в виде сборно-разборного каркаса из прочной стальной трубы диаметром 32 мм с утонением и подножкой диаметром 16 мм, дополненного поворотной площадкой с вращением на 360 градусов. Максимальная допустимая нагрузка — до 100 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина610 мм
- Высота1190 мм
- Ширина сиденья360 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья800 мм
- Вес10.4 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет