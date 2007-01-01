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Настоящее фото товара Стул Бино барный поворотный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Бино барный поворотный, коричневый
7 оценок
10 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Бино барный поворотный, коричневый - фото 1Стул Бино барный поворотный, коричневый - фото 2Стул Бино барный поворотный, коричневый - фото 3Стул Бино барный поворотный, коричневый - фото 4Стул Бино барный поворотный, коричневый - фото 5Стул Бино барный поворотный, коричневый - фото 6

Стул Бино барный поворотный, коричневый

Артикул: CH-088-450
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота1190 мм
  • Ширина сиденья360 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Модель отличается высокой посадкой, визуально лёгким силуэтом и комфортной эргономикой. Элегантная спинка, глубокая посадка и мягкие подлокотники обеспечивают удобство даже при продолжительном использовании.

Сиденье изготовлено на металлокаркасе с наполнением из пенополиуретана и обтянуто тканью. Основание выполнено в виде сборно-разборного каркаса из прочной стальной трубы диаметром 32 мм с утонением и подножкой диаметром 16 мм, дополненного поворотной площадкой с вращением на 360 градусов. Максимальная допустимая нагрузка — до 100 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота1190 мм
  • Ширина сиденья360 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья800 мм
  • Вес10.4 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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