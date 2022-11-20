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          Фотография Стул Мила, рогожка серая от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          Новинка

          Стул Мила, рогожка серая

          4.5
          от шт16 360 ₽
          от шт104 890 ₽
          от шт504 650 ₽
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          Стул Мила, рогожка серая
          Стул Мила, рогожка серая
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          Характеристики товара

          Описание

          Мягкий стул Мила отлично подходит для любого стиля и является универсальной мебелью для HoReCa. Многие рестораторы рекомендуют именно эти стулья для кафе, объясняя это идеальным сочетанием цены и качества. Кроме того, это отличный вариант мебели для гостиниц, которую можно расположить в зоне ожидания для посетителей. Серый стул с обивкой рогожка идеально впишется в любой интерьер.

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          Основные характеристики

          • Высота835 мм
          • Ширина570 мм
          • Глубина635 мм
          • Высота до сиденья460 мм
          • Вес7 кг
          • Материал каркасадерево
          • Материал сиденьяткань

          Варианты каркаса

          Морилка ВенгеМорилка ВенгеМорилка Старинный орехМорилка Старинный орехМорилка Красное деревоМорилка Красное деревоМорилка НатуральныйМорилка НатуральныйМорилка Светлый орехМорилка Светлый орехМорилка Органика белыйМорилка Органика белыйЭмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003

          Сделаем стулья на заказ

          Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

          Индивидуальный заказ

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