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Настоящее фото товара Стул Мила, рогожка серая, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Мила, рогожка серая
55 оценок
7 790
Товар в корзине. Перейти
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Реальное изображение товара 1 Стул Мила, рогожка серая производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 3 Стул Мила, рогожка серая производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 6 Стул Мила, рогожка серая производства ChiedoCover
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МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Мила, рогожка серая

Артикул: CH-011-478
55 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Каркас: деревянные ножки

Высота сиденья: 46 см

Ширина: 57 см

Глубина: 63.5 см

Высота: 83.5 см

Нагрузка: 100 кг

Вес: 7 кг

Мягкий стул Мила отлично подходит для любого стиля и является универсальной мебелью для Хорека. Многие рестораторы рекомендуют именно эти стулья для кафе, объясняя это идеальным сочетанием цены и качества. Кроме того, это отличный вариант мебели для гостиниц, которую можно расположить в зоне ожидания для посетителей. Серый стул с обивкой рогожка идеально впишется в любой интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес6,3 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасадерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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