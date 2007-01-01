Характеристики товара
Описание
Каркас: деревянные ножки
Высота сиденья: 46 см
Ширина: 57 см
Глубина: 63.5 см
Высота: 83.5 см
Нагрузка: 100 кг
Вес: 7 кг
Мягкий стул Мила отлично подходит для любого стиля и является универсальной мебелью для Хорека. Многие рестораторы рекомендуют именно эти стулья для кафе, объясняя это идеальным сочетанием цены и качества. Кроме того, это отличный вариант мебели для гостиниц, которую можно расположить в зоне ожидания для посетителей. Серый стул с обивкой рогожка идеально впишется в любой интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина620 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес6,3 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасадерево
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет