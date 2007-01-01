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Стул мягкий поворотный, металл, черный, горчичный

Артикул: CH-072-674
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул поворотный 360* с возвратным механизмом. Мягкий с удобной эргономической спинкой. Обивка из мебельной ткани высшей категории. Каркас выполнен из металла (крашеный в черный цвет).

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота880 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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