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Стул Bogota вращающийся, с подлокотниками, бежевый - фото 1Стул Bogota вращающийся, с подлокотниками, бежевый - фото 2Стул Bogota вращающийся, с подлокотниками, бежевый - фото 3Стул Bogota вращающийся, с подлокотниками, бежевый - фото 4

Стул Bogota вращающийся, с подлокотниками, бежевый

Артикул: CH-073-987
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина595 мм
  • Высота935 мм
  • Материалткань
  • Цветбежевый, розовый

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