Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина595 мм
- Высота935 мм
- Материалткань
- Цветбежевый, розовый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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