Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1030 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина430 мм
- Вес6.4 кг
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный
Кресло Степ
Стул Eames DSR коричневый
Подвесной светильник Mercurio №2
Подвесной светильник Mercurio №3
Подвесной светильник Martina
Подвесной светильник Erich №1
Подвесной светильник Erich №2
Подвесной светильник Erich №3
Стул Кейт складной пластиковый